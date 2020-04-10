شكرا لقرائتكم خبر عن غياب واضح للعرب فى دراما رمضان و4 نجوم يحفظون ماء الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دراما رمضان المقبل غيابا واضحا للنجوم العرب الذين اعتادوا على التواجد فى الدراما المصرية خلال السنوات الماضية، حيث لا يخلو أى موسم رمضانى من وجود عدد كبير من الفنانين العرب سواء من تونس أو سوريا أو لبنان أو الأردن، إلا أن هذا العام يظهر 4 نجوم فقط يحفظن ماء وجه العرب فى مسلسلات رمضان هذا العام.

ويتصدر قائمة الفنانين العرب فى دراما رمضان المقبل، النجم الأردنى إياد نصار الذى يعد من نجوم الدرما المصرية فى السنوات الأخيرة، إلا أنه غاب فى العاميين الماضيين حيث قدم آخر مسلسلاته "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن عام 2017، ولكنه يعود هذا العام ببطولة مسلسل "ليالينا" وحجز مكانه فى دراما رمضان.



اياد نصار فى مسلسل ليالينا

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات، وبطولة اياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

الفنانة اللبنانية نور أيضاً تتواجد هذا العام من خلال مسلسل "البرنس" حيث تقدم دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رمضان لتحجز مكانها أيضاً فى دراما رمضان العام، اذ تعد من النجوم العرب المتواجدين بشكل دائم فى الأعمال المصرية وان كان تواجدها السينمائى أكثر، ولكنها عادت مؤخراً إلى الدراما من خلال مسلسل "رحيم" مع النجم ياسر جلال العام قبل الماضى ولكنها غابت العام الماضى.

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نور اللبنانية مع محمد رمضان فى البرنس

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وتعود الفنانة السورية جومانا مراد إلى الدراما المصرية من خلال مسلسل "دهب عيرة" مع النجمة يسرا بعد غياب دام 7 سنوات حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "فرعون" مع النجم الراحل خالد صالح عام 2012، ولكنها غابت بعد ذلك بسبب زواجها وبعد ذلك انجابها مولودها الأول، وتعد جومانا من النجمات المعروفات فى الدراما المصرية حيث قدمت العديد من التجارب فيها.



جومانا مراد وخالد انور فى مسلسل "دهب عيرة"

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا وجومانا مراد وحلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل.

أيضاً الفنانة التونسية عائشة بن أحمد حجزت مكانها فى دراما رمضان المقبل، بعد تواجدها فى العامين الماضيين، حيث تشارك فى بطولة مسلسل "تقاطع طرق" مع منى زكى ومحمد ممدوح ومحمد فراج وإخراج تامر محسن