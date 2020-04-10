شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تصدر أغنيتها الجديدة "إمتى" من كلمات وألحان وتوزيع أوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة مى كساب عن إصدار أغنية جديدة لها بعنوان "إمتى"، على قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات وألحان وتوزيع زوجها الفنان أوكا، وتسجيل وميكس وماستر جورج يعقوب، فيديو أحمد شوشة.

وهنأت الفنانة مى كساب، زوجها المطرب "أوكا" بمناسبة عيد ميلاده، ووصفته بحبيبها وزوجها ووالد أبنائها، وأهدته أغنية عبر ”الخليج 365” بعنوان "إمتى" وهى الأغنية المفضلة لزوجها والتى غناها بمشاركة أحمد شيبة وأورتيجا ومن كلمات وألحان وتوزيع أوكا، إلا أنها قامت بإعادة توزيعها لتهديها له فى عيد ميلاده.

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وأحيت مى مؤخرا حفلا غنائيا أون لاين على قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، وذلك لتشجيع الجمهور على البقاء فى المنزل، قدمت خلاله عددا من أغانيها الخاصة أبرزها "غمض عينيك"، "ما تجيبش سيرتى"، "حظى قليل"، "يا واجع قلبى"، "يا ابن اللعيبه"، "شايفاك كبير"، "شيل ده من ده"، "يا نحلة"، "خد كل شىء"، "حاجة تكسف نسيتك"، "أحلى من الكلام".

كما تشارك حاليا مى فى المسلسل الإذاعى "دفعة محمد صلاح" من بطولة مصطفى خاطر، إنعام سالوسة وعبد الله مشرف وسامى مغاورى ويحيى محمود وفتحى سعد ومحمود عامر، تأليف عمرطاهر، وإنتاج المعتز بالله محمد، وإخراج خالد الشوربجى، وتجسد مى كساب فى الحلقات شخصية "مدرسة موسيقي" متزوجة مصطفى خاطر.

كانت قد أصدرت مى كساب مؤخراً أغنيتها الجديدة "هى ماما فين" بالمشاركة مع زوجها الفنان أوكا وابنتهما "فريدة"، وهى من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا، وتسجيل وميكس وماستر جورج يعقوب.

وعرض لمى كساب مؤخرا مسلسل "اللعبة" على إحدى المنصات الرقمية وشاركت فى بطولته إلى جانب شيكو وهشام ماجد وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.