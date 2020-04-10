شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا تأجيل فيلم ليلى علوى ونيللى كريم لبعد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقفت تحضيرات الفيلم الجديد الذى يجمع النجمتين ليلى علوى ونيللى كريم، الذى كان من المفترض البدء فى تحصيراته الفترة الماضية، لكن بسبب أزمة فيروس كورونا الذى حل على البلاد توقفت التحضيرات تماما، ويتكتم صناع العمل على تفاصيل الفيلم، ومن المقرر البدء فى تحضيراته بعد شهر رمضان المقبل.

وتنشغل النجمة نيللى كريم في الوقت الحالي بتصوير مسلسلها الجديد بـ"100 وش" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، ويشاركها في بطولة العمل النجم اسر ياسين ويعكف مؤلفا أحمد وائل وعمرو الدالى، على كتابة الحلقات الثلاثة الأخيرة من المسلسل الذى تخرجه كاملة أبو ذكرى، حيث يسلمان الحلقات للشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة، لتبدأ في تصويرها أبو ذكرى فور الانتهاء من المشاهد الأخرى، حسبما أكد مصدر مقرب من العمل لـ"الخليج 365".

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وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء" كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث ، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب.

ومن ناحية أخرى تنتظر النجمة ليلى علوى موعد استئناف تصوير فيلمها الجديد "التاريخ السرى لكوثر"، وتشاركها في بطولة الفيلم النجمة زينة، حيث يوجد مفاضلة بعرضه فى أكثر من مهرجاناً سينمائياً حيث أن هذا الاتجاه كان الأقرب وقت تصوير الفيلم، أو طرحه فى دور العرض السينمائية فور تجهيزه والانتهاء من كافة التفاصيل.

فيلم "التاريخ السرى لكوثر" بطولة ليلى علوى وزينة، ويشارك فى بطولته كل من محسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين تدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.