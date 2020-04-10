أصيب بألزهايمر وقطيعة مع رمزي ولعبة قادته للشرطة.. حكايات عمر الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في 10 أبريل 1932، ولد ميشيل ديمتري شلهوب، في الإسكندرية لعائلة تعمل في تجارة الأخشاب، لم يكن يعلم الطفل ميشيل ولا والده ديمتري، أنه سيعمل الفن، وسيكون أشهر فنان عربي.

الطفل ميشيل ديمتري شلهوب، هو الفنان عمر الشريف، الذي ولد في أسرة ميسورة الحال لأب لبناني يُدعى جوزيف ديمتري شلهوب يعمل بتجارة الأخشاب، هاجر من مدينة زحلة بلبنان إلى مصر في أوائل القرن العشرين، ووالدته كلير سعادة من أصل لبناني سوري.

ونرصد لكم في ذكرى ميلاده حكايات عمر الشريف:

البداية الفنية

تربى عمر الشريف مسيحيا على المذهب الروماني الكاثوليكي ودخل كلية فيكتوريا الإنجليزية بالإسكندرية، حيث مارس الرياضة بانتظام ومنها بدأ شغفه بالتمثيل أيضًا، ومنها إلى جامعة القاهرة حيث درس الرياضيات والفيزياء.

بعد تخرجه في الكلية عمل لمدة 5 سنوات بتجارة الأخشاب مع والده قبل أن يقرر دراسة التمثيل في الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية بلندن، جاءته الفرصة للتمثيل بالفعل حين عرض عليه المخرج يوسف شاهين "كان صديقه في المدرسة"، الفرصة لبطولة فيلمه الجديد صراع في الوادي عام 1954 أمام النجمة فاتن حمامة، واختير له اسم عُمر الشريف اسما فنيا، الذي عرف به لبقية حياته.

نجح الفيلم نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر وبسرعة تصاعدت نجوميته حيث شارك عمر الشريف في الفترة من 1954 حتى عام 1962 في أكثر من 20 فيلمًا سينمائيًا مع أهم نجمات مصر ماجدة وفاتن حمامة وزبيدة ثروت وغيرهن.

زواجه من فاتن حمامة

نشأت علاقة حب قوية بينه وبين الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وتزوجها عام 1955 بعد أن اعتنق الإسلام في نفس العام، وقاما معًا بالتمثيل في 5 أفلام كان آخرها فيلم نهر الحب عام 1962، وانفصل عنها رسميا سنة 1974، ولم يتزوج ثانية منذ انفصاله عن فاتن حمامة وله من زواجه منها ابن واحد هو طارق وله حفيدان هما عمر جونيور، وكريم.

العالمية

أراد المخرج ديفيد لين ممثلا مصريا ليشارك في بطولة فيلم جديد له، وجاء بالفعل ليشاهد الفيلم المصري "في بيتنا رجل"، بطولة عمر الشريف ورشدي أباظة، ورشح رشدي أباظة بالفعل، لكن رشدي باظة جاء متاخرا على الميعاد، فرشح بدلا منه الفنان عمر الشريف، ليلعب دور الأمير علي في فيلم "Lawrence of Arabia"، سنة 1962، أصبح الفيلم فور إنتاجه أحد أفضل الأعمال السينمائية العالمية، ويُعد من أفضل ما أنتجته السينما البريطانية على الإطلاق.

ونال عمر الشريف ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد عن الفيلم، وفاز عن نفس الدور بجائزة الكرة الذهبية رفيعة المستوى ومعهما حصل على شهرة عالمية.

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لتتوالي بعدها الأعمال السينمائية العالمية وبعدها بثلاث سنوات كان ميعاده مع أحد أشهر أدواره في فيلم الدكتور زيفاجو من إخراج ديفيد لين أيضا، والذي أقتنع بموهبة عمر الشريف، وفاز الشريف عن دوره بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثانية لأفضل ممثل في دور رئيسي، وظهر ابنه طارق الشريف في فيلم الدكتور زيفاجو بعمر 8 سنوات في دور الدكتور (يوري زيفاجو) طفلًا.

قطيعة مع رمزي

كانت العلاقة مع الفنان أحمد رمزي علاقة ممتدة منذ الصغر، ولا عجب أن يكون أول أفلام أحمد رمزي "أيامنا الحلوة"، مع عمر الشريف، وآخر أعماله "حنين وحنان" مع عمر الشريف سنة 2007، ولكن هذا الود شابته قطيعة، وكان سبب الخلاف بين أحمد رمزي وعمر الشريف، هو صديقهم الثالث المخرج يوسف شاهين، الذي طلب من أحد مساعديه، بأن يُحدث خلافا بين الثنائي حتى يستطيع تصوير مشهد الخناقة بالفيلم بمصداقية، وأن يكون حقيقيا ويصدقه المشاهدون، فذهب مساعده إلى الفنان عمر الشريف، وأخبره بأن أحمد رمزي كان يغازل زوجته فاتن حمامة فى الخفاء، وكان عمر الشريف شديد الغيرة على زوجته، ما جعل عمر الشريف يتجه ناحية أحمد رمزي ويضربه، وقتها أعطى يوسف شاهين الإشارة بتشغيل الكاميرا، وكان مشهد الضرب حقيقيا، حيث أخذ عمر الشريف يضرب أحمد رمزي، حتى وقع فى مياه الميناء الملوثة وأصيب جسده، وكان رمزي يصرخ ويقول: "إنت بتضرب بجد يا عمر"، وعقب انتهاء المشهد أخذ عمر الشريف فاتن حمامة وتركا موقع التصوير، ولم يعرف أحمد رمزي سبب الخلاف، وقرر عمر الشريف ألا يشارك في أي فيلم يتواجد فيه أحمد رمزي، حتى تم الصلح بينهما في عيد ميلاد ابنة صلاح ذو الفقار.

البريدج قاده للعالمية والشرطة

في 5 أغسطس 2003 تم القبض عليه من قبل الشرطة الفرنسية بعد أن تعدى على شرطي بكازينو للعب الورق وتم تغريمه 1700 دولار، وفي حديث أدلى به عام 2006 حول البريدج صرّح: "لقد توقفت تمامًا، لا أريد أن أكون عبدًا لأي هواية عدا عملي، وأنا لي هوايات كثيرة، البريدج والخيول والمقامرة، أريد أن أعيش نوعًا مختلفًا من الحياة، أن أقضي وقتًا أكثر مع عائلتي لأنني لم أعطهم وقتًا كافيًا".

وعمر الشريف كان لاعب كونتراكت بريدج على مستوى عالمي، وكوّن فريقًا من قبل باسم (سيرك عمر الشريف للبريدج) جاب العالم ولعب مع فرق بريدج أخرى مشهورة مثل (Dallas Aces) و(Blue Team). كما شارك في كتابة عمود للبريدج بصحيفة شيكاغو تريبيون، وألّف وشارك في تأليف عدة كتب عن لعبة (البريدج) التي لعبها على مستوى عالمي، وله لعبة (بريدج) على الحاسوب باسم (Omar Sharif Bridge).



أيامه الأخيرة

عانى الفنان عمر الشريف من ضعف الذاكرة المعروف بألزهايمر في أواخر أيامة، بالاضافة لعصبيته الزائدة التي رصدها الإعلام أكثر من مرة، في أكثر من لقاء تليفزيوني، وضربه لمراسلة تلفزيونية، كل هذا جعل عمر الشريف ينقطع عن الإعلام في أيامه الأخيرة، ليرحل الشريف في 10 مايو عام 2015، بأزمة قلبية.