بينهم السقا وفيفي عبده.. إليكم قائمة ببرامج النجوم في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

كانت فكرة برنامج مذيع لأول مرة، عن اختيار فنان يلعب دور المذيع ويختار الفنان ضيفه من نجوم الفن والرياضة والإعلام، ربما كانت هذه هي نواة برامج الفنانين، التي استمرت خلال السنوات الماضية، وظهرت في أشكال عدة.

وفي رمضان هذا العام، يقدم عدد من نجوم الفن برامج على الشاشات المختلفة، نرصدها لكم في التقرير التالي.

- اغلب السقا

أعلنت قناة "إم بي سي مصر"، عن برومو برنامج "أغلب السقا"، لأحمد السقا ورزان مغربي، وتدورفكرة البرنامج عن عدد من النجوم ينافسون السقا في بعض المسابقات مع التطرق للحديث عن الذكريات القديمة للنجوم، وطرح صور قديمة خلال الحلقة.

واستضاف السقا في برنامجه عددا من النجوم على رأسهم محمد هنيدي وكريم عبدالعزيز وأمير كرارة ودرة وفيفى عبده ونيللي كريم، وغيرهم من النجوم.

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والبرنامج هو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير "Beat the Star"، والذي يبث على شبكة ITV التلفزيونية.

- محمد ثروت

يخوض الفنان محمد ثروت هذا العام، تجربة تقديم برامج المقالب، ببرنامج "محدش فاهم حاجة" وسينفذ مقلبه في الجمهور، بدلا من استضافة الفنانين، ليعيد للأذهان برامج الكاميرا الخفية التي تم تقديمها لسنوات مع إبراهيم نصر، وبرنامج "أديني عقلك" وغيرها.

والبرنامج سيعرض خلال شهر رمضان عبر قناة MBC مصر.

- برنامج فيفي عبده

وتخوض الفنانة فيفي عبده، تجربة المقالب هذا العام، ونشرت، الفنانة فيفي عبده، فيديو تشويقي للبرنامج، حيث تستضيف فيه مجموعة من الفنانين، ويشارك الفنانة فيفي عبده في المقلب، الفنانة المغربية زينب عبيد.

- رامز جلال

وكما اعتاد الجمهور يخوض الفنان رامز جلال الموسم الرمضاني ببرنامج مقالب جديد، وتم تصوير البرنامج بالكامل بدبي قبل تفشي أزمة كورونا، وتساعده في البرنامج المذيعة أروي.