تراند اليوم : الموت يفجع فنانًا مصريًا

توفيت صباح اليوم، والدة الملحن الموسيقي المصري، وليد سعد، بعد صراع مع المرض.

وكتب "سعد" عبر حسابه على موقع "تويتر": "توفت اليوم أمي حبيبتي ويقتصر العزاء عند المقابر ونسألكم الدعاء".

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان من مدينة الإسماعيلية (شرق القاهرة).

وفي ديسمبر 2015، توفي الفنان حسن سعد، أحد أشهر فناني "السمسمية"، ووالد الملحن وليد سعد، بعد صراع طويل مع المرض، بسبب أمراض الشيخوخة.

ووليد حسن سعد من مواليد الإسماعيلية في 18 فبراير عام 1973 نشأ في أسرة فنية، فوالده هو الفنان حسن سعد، مطرب السمسمية الأول، وأحد رموز الغناء في منطقة القناة، والذي مثل مصر بحفلاته وأغنياته في جميع أنحاء العالم.