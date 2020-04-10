تراند اليوم : ممثل مصري يفتح النار على "عادل إمام" ويسخر من وصفه بـ "الزعيم"

من النادر أن يواجه الممثل المصري، عادل إمام، انتقادات من جانبه زملائه في الوسط الفني، لكن الممثل زكي فطين عبد الوهاب كسر هذه القاعدة، مقللاً من قيمة أدائه التمثيلي الذي قدمه في أعماله الفنية التي عرضت له خلال السنوات الأخيرة.

وعلق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على أداء عادل إمام الذي يوصف بأنه النجم الأكثر شعبية في مصر، قائلاً: "سؤال من غير شتيمة لو سمحتوا، هو عادل إمام الملقب بالزعيم.. عمل ايه في السنوات الأخيرة، غير نفس الشخصية، نفس الدور، نفس الإيفيه".



وأجاب على تساؤله في تدوينة منفصلة قائلاً: "أعتقد إنه معتمد على الكاريزما، مش أكتر، الناس عايزة تشوف عادل إمام، ايا كان اللي بيقدمه".

يُذكر أن زكي فطين عبد الوهاب هو نجل المخرج المصري الراحل فطين عبدالوهاب، وهو نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد. وكان قد أعلن قبل شهور عن إصابته بمرض السرطان، قبل أن يعلن عن تعافيه وعودته لممارسة نشاطه الفني.