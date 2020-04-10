محمد مهران يُرزق بطفله الأول-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - رُزق الممثل المصري ​محمد مهران​ بطفله الأول من زوجته مي عبد الحافظ، وقد اطلق عليه اسم زين.

ونشر مهران صورة له مع زوجته أثناء فترة حملها، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: "أول مرة أحط اسم قبل اسمي.. زين محمد مهران".

الجدير ذكره ان محمد مهران يشارك في مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

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