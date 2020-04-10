رولا شامية تُفجع بوفاة والدتها

ميرنا وليد - بيروت - اعلنت الممثلة اللبنانية ​رولا شامية​ عن وفاة والدتها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، طالبة من الجميع المشاركة بالصلاة لراحة نفس الراحلة في بيوتهم، وذلك في ظل انتشار ​فيروس كورونا​.

وكتبت رولا: "بمزيد من الحزن و الأسى انعي اليكم وفاة والداتي، و اطلب منكم حفاظاً على سلامكتم في ظل الاوضاع الراهنة، مشاركتنا الصلاة لراحة نفسها من منازلكم".

وتلقّت رولا عدد كبير من التعازي من قبل المتابعين.

من موقع الخليج 365 تقدم بأحر التعازي لرولا وعائلتها راجين من الله ان يسكن الراحلة فسيح جناته.

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