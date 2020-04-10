تراند اليوم : محمد هنيدي يسخر من الحجر المنزلي بصورة صادمة له

نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، صورة توضح شكله قبل الحظر، حيث ظهر فى عز شبابه حالقا ذقنه وشعره، وتطور مع مراحل تطور الحظر حتى أصبح عجوزا وكهلا وصار شعر رأسه يتدلى على وجهه وبات شعر شاربه وذقنه باللون الأبيض.

من ناحية أخرى قال هنيدى، أنه ليس لديه جيش إلكترونى على مواقع التواصل حتى يدافعوا عنه فى بعض المواقف التى يتعرض لها، معلقا: “معنديش جيش ومبفكرش بالطريقة دى هو أنا ناقص وجع دماغ إحنا بنتسلى يا جماعة، وذلك فى تصريحات له ببرنامج”كاربول كاريوكي” الذى يقدمه الإعلامى هشام الهويش على قناة SBC السعودية.

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وتابع أن التفاعل الذى يحدث بينه وبين زملائه فى المهنة “هزار”، منوها إلى أنه دائما ما يشجع زملاءه فى أعمالهم ويدعمهم.

كما تحدث الفنان محمد هنيدى عن مشروع الجزء الثانى من فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، مشيرا إلى أنه متوقف الآن ولكن لم يدفن وأنه حاليا فى انتظار المؤلف مدحت العدل حيث أن إعادة فيلم ناجح منذ عشرين عاما وعاش مع الناس طوال تلك الفترة ليس بالأمر السهل”.

كما تضمنت الحلقة العديد من الموضوعات الذي تحدث فيها الإعلامي هشام الهويش مع الفنان محمد هنيدي مثال: استقبال الجمهوري السعودي له من خلال عرض مسرحية ٣ أيام في الساحل.

ومن جانبه أعرب هنيدي عن سعادته بالطفرة الفنية الكبيرة التي حدثت في السعودية، وأضاف إنه على مدار ٢٥ عام يزور السعودية وخاصة المدينة المنورة ويرى ما حدث جدير بالإشادة والتحية.