بالفيديو – Jean Paul Gaultier يتحدى كورونا بأكسسوارت من المعلبات

متابعة بتجـــــــــرد: منذ بدء مرحلة الحجر الصحي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التحديات وكان آخرها ذلك الذي أعلنه Jean Paul Gaultier.

وفي هذا السياق قرر المصمم الفرنسي أن يقدم لمتابعيه وسيلة للتسلية أثناء التزامهم بقواعد العزل المنزلي. ولهذا نشر على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو دعا من خلاله المصممين المبتدئين إلى ابتكار أكسسوار من خلال المعلبات.

وقدم لمتابعيه بعض التعليمات التي يتعين عليهم اتباعها وهي: “1- استخدموا أي علبة يمكنكم الحصول عليها. 2- أظهروا للعالم قدرتكم على الابتكار والابداع. 3- أذكروا وسم AtHomeWithGaultier”.

وأشار إلى أن الهدف المراد تحقيقه من خلال ذلك هو إعادة تدوير بعض النفايات وصنع عمل فني من خلال استخدامها إضافة إلى تعزيز روح المنافسة في هذا الإطار. وخلال مدة لا تزيد على 24 ساعة تلقى العديد من الردود ونشر بعض المشاركين ابتكاراتهم على التطبيق.

ويشار إلى أن كبار الرواد في عالم الموضة يساهمون بشكل بارز في دعم الجهود التي تهدف إلى محاربة فيروس كورونا المستجد من خلال تصميم الكمامات أو تقديم التبرعات أو تصنيع جل التعقيم.