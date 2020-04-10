بالفيديو – الحجر المنزلي يحول ديمة قندلفت إلى مزينة شعر للرجال

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو طريفاً للفنانة السورية ديمة قندلفت جذب الكثير من الأنظار.

وظهرت فيه وهي تؤدي دور مزين شعر للرجال خلال الحجر المنزلي حيث كانت تقوم بقص شعر ابن شقيقتها.

وسألته عن القصة التي يريدها قبل أن يطلب منها عدم قص سالفيه وهو ما أشارت إليه بدورها. وفي النهاية لفتت إلى أن القصة لن تظهر على حقيقتها وبشكلها النهائي إلا بعد أن يقوم بالاستحمام قبل أن تعرب خفية عن خوفها من عدم حصولها على إعجابها.

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وحظي الفيديو بإعجاب الكثير من المتابعين على تلك الحسابات ورأوا أنه طريف ويخالف معظم المقاطع التي ينشرها الفنانون على حساباتهم على مواقع التواصل.

ويشار إلى أن الفنانة شاركت مؤخراً في مسلسل “ورد أسود” الذي يتناول حكاية اجتماعية تجمع سوريين وجزائريين. وهو من تأليف جورج عربجي وإخراج سمير حسين وبطولة سلوم حداد وصباح الجزائري ووائل شرف وفادي صبيح وآخرين.

وكان من المنتظر أن تظهر في الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة” إلا أن هذا الظهور ما زال معلقاً على إثر وقف أعمال التصوير في لبنان كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.