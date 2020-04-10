صورة لـ كندة علوش في طفولتها.. هل تغيرت كثيرًا؟

متابعة بتجـــــــــرد: استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من طفولة الفنانة السورية كندة علوش وظهرت فيها في سنواتها الأولى إلى جانب والدها.

وتبين أن الممثلة قامت بنشرها في وقت سابق على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” في إطار تحدي الملل الذي أطلقه عدد من الفنانين مؤخراً على سبيل التسلية خلال مرحلة الحجر المنزلي وحققت من خلالها أكثر من 86 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن كندة احتفلت في وقت سابق بيوم ميلادها بطريقة مختلفة وقررت أن تقوم بذلك مع متابعيها من خلال بث مباشر على حسابها على تطبيق “انستغرام”.

واستغلت المناسبة لتشجع الجميع على الالتزام بقواعد الحجر المنزلي كإجراء وقائي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كما ردت على بعض الأسئلة وتفاعلت مع متابعيها بطريقة عفوية.