بالفيديو – ميريام فارس تحضر معمول العيد بطريقة راقصة

متابعة بتجــــــــــرد: لفتت النجمة اللبنانية ميريام فارس الأنظار مجدداً بفيديو جديد نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وظهرت فيه أثناء وجودها في المطبخ حيث أعلنت أنها تقوم بتحضير الكعك لمناسبة حلول عي الفصح.

وبدت وهي تقوم بالاستعدادات اللازمة لذلك بطريقة راقصة فيما يقف ابنها جايدن إلى جانبها. وتفاعل معها الكثير من المتابعين ورأوا أنهم يستمدون منها الطاقة الإيجابية وطالبها آخرون بالوصفة.

وحقق المقطع مليوني مشاهدة بعد ساعات قليلة من نشره وعليه علقت الفنانة: “بلّش تحضير معمول و كعك العيد”.

ويشار إلى أن ميريام فارس تتبع قاعدة الحجر المنزلي وتمضي الوقت برفقة زوجها وابنها. وهو ما تكشفه من خلال العديد من الفيديوهات التي تنشرها والتي تظهر من خلالها النشاطات التي تقوم بها برفقة الصغير في أوقات مختلفة.

وكان أكثرها لفتاً للأنظار ذلك الذي سجل أثناء وجودهما في المطبخ حيث قاما باللعب الطحين وحققا أكثر من مليون و362 ألف مشاهدة.