في زمن كورونا.. فريق ليفربول يجتمع على تطبيق “زوم” ومحمد صلاح يغني بالعربية

متابعة بتجـــــــــرد: يُزاول أعضاء نادي ليفربول برنامج نشاطاتهم اليومية من منازلهم بعد توقف منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز الشهر الماضي بسبب ظروف كورونا وطلب الحكومة من الناس البقاء في المنازل للمساعدة في التقليل من انتشار الفيروس.

وقد نشر نادي ليفربول محادثة بين اللاعبين والجهاز الفني على تطبيق “ZOOM” قبل حصة اليوغا الخاصة بالفريق وتهنئة مميزة لجونز بعيد ميلاده بكل اللغات.

وتناوب اللاعبون على أداء أغنية “سنة حلوة يا جميل” كل بلغته تحت إشراف المدرب الألماني يورغن كلوب. وقام المصري محمد صلاح بدوره بالغناء باللغة العربية وردد بعض زملائه اسم الجلالة بالقول: “يا الله يا الله”.

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وحقق الفيديو انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي خاصةً بعد أن نشرته صفحة ليفربول الرسمية في موقع “فيسبوك”.

ويترقب جمهور “الريدز” حول العالم تطورات تأثير انتشار فيروس كورونا على الدوري الإنجليزي المتوقف، على أمل ألا يتسبب تفشي الفيروس في إلغاء المسابقة.