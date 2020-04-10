رولا شامية تُفجع بوفاة أعز الناس

Apr 10, 2020
فُجعت الممثلة رولا شامية بوفاة والدتها ليل أمس.
وأعلنت “شامية” الخبر عبر حسابها على موقع تويتر حيث طلبت مشاركتها الصلاة لراحة نفس الراحلة من المنازل وذلك حفاظاً على سلامة الجميع في ظل الاوضاع الراهنة.
وكتبت رولا: “بمزيد من الحزن والأسى انعي اليكم وفاة والداتي، واطلب منكم حفاظاً على سلامكتم في ظل الاوضاع الراهنة، مشاركتنا الصلاة لراحة نفسها من منازلكم”.
اما زوج رولا شامية كتب على حسابه على انستغرام: “انا مش بس زوجك، انا حبيبك ورفيقك وبيّك وامك! بعرف انو الأهل ما بيتعوضوا، لكن الله يقدرني كون حدك وسندك من هلق لآخر العمر”.
أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من رولا شامية وعائلتها.
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