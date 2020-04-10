شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب "البرنس".. محمد رمضان يدخل أحد كباريهات الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم محمد رمضان المشاهد الأخيرة من مسلسله "البرنس"، داخل أحد كباريهات الهرم، ويكثف رمضان وباقى صناع العمل التصوير لسرعة الانتهاء من العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتبقى لهم ما يقرب من 3 أيام تصوير، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى بين الأشقاء وخلافات بسبب الميراث والصراعات علية، والمسلسل مقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل على شاشة dmc.

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وكانت الجهة المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو التشويقى للمسلسل، واحتوى البرومو على أزمات بين بطل العمل "رضوان البرنس" وأشقائه، كما أوضح سجن رضوان وخلافات في عائلة البرنس، مما أضفى إثارة وتشويقا على الأحداث.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.