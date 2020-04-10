ياسر جلال ينفي لـ"الخليج 365" مجددا علاقته بالسوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتشرت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم الفنان ياسر جلال للترويج لمسلسله الجديد "الفتوة"، المقرر عرضه في رمضان 2020.

كما تتفاعل هذه الحسابات مع العديد من النجوم والجمهور على السوشيال ميديا، وهو الأمر الذي دفعنا للتواصل مع الفنان ياسر جلال لسؤاله عن علاقته بهذه الحسابات، وهو ما نفاه جلال عبر "الخليج 365"، قائلًا: "أنا معنديش أي أكونت على فيس بوك أو تويتر أو إنستجرام ولا حتى تيك توك"، مضيفًا: "مليش أي علاقة بالسوشيال ميديا نهائيًا".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي تنتشر فيها حسابات باسم الفنان ياسر جلال، وينفى علاقته بها، وكان في الأيام الماضية قد انتشر حسابا يحمل اسم ياسر جلال واستطاع أن يجمع آلاف المتابعين له.

مسلسل "الفتوة"، يشارك في بطولته بجانب ياسر جلال، كل من أحمد صلاح حسني، مي عمر، رياض الخولي، نجلاء بدر، أنعام سالوسة، ملك زاهر، ومن إخراج حسين المنباوي، وتأليف هاني سرحان.