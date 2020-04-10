بقبلة على خدها.. عاصي الحلاني يغني لابنته ماريتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنان الشابة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو لها رفقة والدها، وهو يغني لها أغنية "إلي وملكي". وكتبت ماريتا: "أغنيتي إلي وملكي بصوت حبيبي". وظهر في الفيديو الفنان عاصي الحلاني وهو يقبل ماريتا على خدها بعد الانتهاء من الأغنية. وانتهى الفنان عاصي الحلاني، مؤخرا من برنامج "ذا فويس كيدز".

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