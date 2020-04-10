بعيدا عن كورونا.. الفنان نبيل الحلفاوي يحذر المواطنين لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يحذر فيها متابعيه من انخفاض درجات الحرارة.

وكتب الحلفاوي: "نخلي بالنا من الجو اليومين دول.. درجة الحرارة بالنهار بتنزل بلليل حوالي 20 درجة، مش معنى إن كورونا مسيطرة إن الأمراض التانية داخلة في الحظر".

يُذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي صور جزءا من دوره في مسلسل "القاهرة كابول"، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، وتم تأجيل المسلسل لرمضان 2021.