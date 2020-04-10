محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يحذر فيها متابعيه من انخفاض درجات الحرارة.
وكتب الحلفاوي: "نخلي بالنا من الجو اليومين دول.. درجة الحرارة بالنهار بتنزل بلليل حوالي 20 درجة، مش معنى إن كورونا مسيطرة إن الأمراض التانية داخلة في الحظر".
يُذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي صور جزءا من دوره في مسلسل "القاهرة كابول"، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، وتم تأجيل المسلسل لرمضان 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر بعيدا عن كورونا.. الفنان نبيل الحلفاوي يحذر المواطنين لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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