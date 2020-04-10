شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما أصبح واعظا دينيا.. مجدى الشربينى يعود للغناء بـ"علامات الساعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مجدى الشربينى لتسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "علامات الساعة"، من كلمات هشام زيتون، وألحان نجله شادى مجدى الشربينى، وتوزيع خالد الشاعر، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية بعد أزمة فيروس كورونا.

الأغنية تقول كلماتها: العايش فيها بيغفلها ويتوه فى مظاهر ومشاهد، وجراح الأرض على أخرها، وبدال الوحدة بنتباعد، والدنيا فى أخر مشاويرها والناس بتكابر وتعاند علامات الساعه فى أواخرها، مين اللي هيلحق يتشاهد.

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وكان الشربينى قد طرح العام الماضى أغنية "الحق راجع"، وهى من كلمات أحمد الحارونى، وألحان إبراهيم مسعود، وتوزيع نورا البحيرى، وإخراج محمد علام.

مجدى الشربينى واحد من أشهر المطربين الشعبيين فى فترة التسعينيات، وأصدر أول ألبوم غنائى له بعنوان "حبيناهم" عام 1989، وثانى ألبوم غنائى بعنوان "أهل الغرام" فى عام 1990، وكان قد اعتزل الغناء الشعبى عام 2006، واتجه إلى الإنشاد الدينى وأصبح واعظًا، قبل أن يعون للغناء مرة أخرى.