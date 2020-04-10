شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث: المنتج السينمائى هارفى واينستين ليس لديه أعراض فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم المنتج السينمائى الأمريكى هارفى واينستين الذى يقضى حكما بالسجن لإدانته بالاغتصاب إن واينستين ليس لديه أعراض الإصابة بفيروس كورونا بعد أكثر من أسبوعين من قول مسؤول نقابى لضباط السجون إن المنتج السابق مصاب بالفيروس.

وقال يودا إنجلماير "مر حتى الآن 14 يوما منذ ورود تقارير من أشخاص داخل السجن وهو ليس لديه أعراض أو أى مشاكل".

وحكم على واينستين (68 عاما) بالسجن في 11 مارس لاعتدائه جنسيا على مساعدة الإنتاج السابقة ميمى هيلى واغتصابه الممثلة جيسيكا مان.

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وقال مايكل باورز رئيس نقابة ضباط سجون نيويورك فى 22 مارس إن الفحوص أثبتت إصابة واينستين بفيروس كورونا الذى يسبب مرض كوفيد-19 التنفسى.

ولم يتسن الاتصال بباورز للتعقيب يوم الخميس. وقال آرثر أيدالا محامى واينستين لرويترز يوم الخميس "لا أعلم الوصف الدقيق لحالته الصحية لكن عندما أتحدث معه يبدو جيدا".