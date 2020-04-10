شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سر عداوة أحمد خليل مع ياسر جلال فى "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك الفنان القدير أحمد خليل على الانتهاء من تصوير أحداث دوره بمسلسل "الفتوة"، من بطولة ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسين المنباوى، ويجسد "خليل"، ضمن أحداث العمل دور "المعلم صابر"، وهو والد الفنان أحمد صلاح حسنى، وتشهد الحلقات صراعا كبيرا بين أحمد خليل وياسر جلال.

وفازت قناة الحياة بعرض مسلسل الفتوة لعرضه فى على شاشتها فى سباق دراما رمضان المقبل، ضمن خريطة القناة الدرامية خلال الشهر الكريم، ومن المتوقع أن ينافس العمل بقوة فى ظل ما يقدمه من مادة درامية جديدة، بالإضافة إلى أن الفنان ياسر جلال أصبح ورقة رابحة فى المواسم الرمضانية الأخيرة.