إنجين أكيوريك الأكثر وسامة في تركيا.. حقّق شهرة كبيرة في "فاطمة" وهل إرتبط بزميلته في "إبنة السفير"

ميرنا وليد - بيروت - حقق الممثل التركي إنجين أكيوريك شهرة كبيرة في تركيا والعالم العربي، عبر المسلسلات التي جسد دور البطولة فيها، آخرها كان "إبنة السفير"، الذي حصد نسب مشاهدة عالية للغاية.

نشأته

ولدإنجين أكيوريكفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1981 في مدينة أنقرة بتركيا.

والده مسؤول بالحكومة أما والدته فهي ربة منزل، ولديه شقيق أصغر منه سناً.

لم يدرس التمثيل وحتى أن تخصصه كان في مجال التاريخ، وحصل على بكالوريوس في علوم التاريخ من جامعة أنقرة، ثم ترك منزل عائلته بأنقرة واتجه للعيش بمفرده في اسطنبول بحثاً عن تحقيق حلم التمثيل، على الرغم من اعتراض أسرته على أن يكون ممثلاً، فكانوا يريدونهأن يصبح محاميا وتربى على هذا الاساس، لكنه كان يعرف ضمنا أن هذا الامر لن يتحقق.

هوايات إنجين أكيوريك كانت كثيرة، منها ​كرة القدم​ والعزف على الغيتار والبيانو.

مسيرته الفنية

بعد تخرجه بسنتين أي في عام 2004، بدأ إنجين أكيوريك مشواره الفني، بعد أن شارك في برنامج "نجوم تركيا"، وإحتل المركز الأول في المسابقة. هذا الفوز أعطاه الفرصة للمشاركة في مسلسل "العريس الأجنبي" بدور صغير، والذي عُرف في العالم العربي باسم "الغريب".

وفي عام 2006 جسدإنجين أكيوريكدور قادير صاديق أوغلو في فيلم "Kader"، وحصل على إشادة النقاد، مما أتاح له الفوز بجائزة "أفضل ممثل واعد" في السينما التركية.

وفي عام 2007 لعب دور حليم بالمسلسل التلفزيوني " Karayilan "، ثم جسد دور "مصطفى بولوت" في المسلسل التلفزيوني "Bir Bulut Olsam" وبرع فيه.

وخلال عامي 2010-2012 إعتبر مسلسل "Fatmagul’un Sucu Ne" والمعروف في العالم العربي باسم "فاطمة"، نقلة نوعية في مسيرته الفنية.

في عام 2014 جسّد إنجين أكيوريك شخصية "تكين" في الفيلم المشهور "مشكلة صغيرة في أيلول" وبالتركي: Bi Küçük Eylül Meselesi. وفي العام نفسه عاد إلى شاشات التلفزيون بشخصية المحقق "عمر دمير" في مسلسل "العشق الأسود" "Kara Para Aşk" الى جانب الممثلة ​توبا بيوكوستون​ وفاز عنه بجائزة أفضل ممثل، ضمن جوائز سيول الدولية للدراما عام 2015، ورشح عن هذا الدور أيضاً لجائزة إيمي الدولية عن فئة أفضل ممثل.

وفي عام 2017 جسد دور الطبيب "داهان سويسور" في مسلسل "حتى الممات"، وصوّر فيلم "الأطفال أمانة لديك" وفيلم "إحتمال آخر".

في عام 2020 حقّق إنجين أكيوريك جماهيرية كبيرة، عبر مسلسل "إبنة السفير"، الى جانب النجمة ​نسليهان أتاغول​، وتم توقيف عرضه لفترة بسبب إنتشار فيروس ​كورونا​، الذي منع طاقم العمل من إستكمال تصويره.

حياته العاطفية

إرتبط إسمإنجين أكيوريكبشريكته في مسلسل "فاطمة" النجمة ​بيرين سات​، وقيل إنهما على علاقة حب، كما قيل إنه على علاقة مع الممثلة توبا بيوكوستون بعد العمل الذي جمعهما. هاتان العلاقتان لم تكونا صحيحتين، وقد أوضحوا جميعهم أن ما يجمعهم ليس إلا علاقة صداقة متينة. إلا أن ثلاث علاقات حب كانت مؤكدة لإنجين، الاولى عام 2011 مع الممثلة جانسو تكسين، ثم في عامي 2014-2015 ارتبط بالممثلة ​توفانا توركاي​، وفي عام 2018 ارتبط بالممثلة الجسيرة ​جانسو ديري​.

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إرتباطه ببطلة مسلسل "إبنة السفير"

مع تصوير العمل وخلال عرضه كشفت إحدى الصحف التي تتمتع بمصداقية عالية في تركيا، أنإنجين أكيوريكيعيش علاقة حب مع تولين يازكان، زميلته في مسلسله الجديد "إبنة السفير"، وتجسد هي دور "منكشة" زوجته الثانية في المسلسل. وتعززت هذه الأقاويل أكثر، مع نشر تولين المشاهد التي تجمعها فقط بإنجين، على حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

إنجين أكيوريك يحقق مركزاً ضمن لائحة الممثلين الاكثر اناقة

في إستفتاء قام به الموقع العالمي Be Global Fashion Network عن اكثر الرجال اناقة لعام 2018. جاء الممثل التركيإنجين أكيوريكفى المرتبة الثانية، بعد الفنان الاميركي آدام لامبرت، وحصل على نسبة 24.07%.

إثارة الجدل وخلافه مع الصحافة

في عام 2009 إنتقدته الصحافة التركية كثيراً، حتى أنها اتهمته بالخضوع لعمليات التجميل ليصبح وسيماً، مما تطلب منه رداً شديد اللهجة ضمن أحد البرامج الشهيرة، وقالإنجين أكيوريك: "هذا ما يقولونه دائما ولا ألتفت إلى تفاهاتهم". هذا التصريح أثار عاصفة من الهجوم عليه، الا أنه لم يرد بعدها عليها، وركّز على مسلسلاته.