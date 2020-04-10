حبيب غلوم هدّد الفنانين القطريين وإستعان بخبير تجميل إيراني.. وهذه قصة زواجه من هيفاء حسين

ميرنا وليد - بيروت - ​حبيب غلوم​هو ممثل ومخرج إماراتي، ولد في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1963، وبعد أن أنهى شهادته الثانوية كانت لديه رغبة في دخول المجال الفني، وبالتحديد المسرح، لكنه واجه معارضة أسرته إلا أن إصراره على الأمر جعلهم يوافقون في النهاية، ليسافر إلى القاهرة من أجل دراسة المسرح، فحصل على ماجستير في الإخراج الدرامي عام 1995، وإتجه بعدها إلى ​بريطانيا​ وحصل على الدكتوراة في الأدب المسرحي، من جامعة مانشيستر عام 1999.

أعماله المسرحية

بدأ حبيب غلوم مشواره الفني في الثمانينيات، وشارك كممثل ومخرج في العديد من الأعمال المسرحية، ومن أعماله "رحلة حنظلة وحكاية لم تروها شهرزاد ومجاريح واقدساه والمهرجون والخوف والطوفة".

نجاحات درامية وأفلام متعددة

في الدراما التلفزيونية، قدّم "مرمر زماني والجزء الثاني من جواهر وحاير طاير ورحلة الإنتقام وياخوى وسري الليل ومن دفاتر الحياة واللقيطة والطريق الوعر وحاير طاير وجمرة غضى ودعاة على أبواب جهنم وأسد الجزيرة ومطعم تشي توتو والرحى وغلطة عمر وشاهين وبنت النور ونص درزن وحظ يا نصيب وطماشة والجيران وأحلام سعيد وجفنات العنب وظلال الماضي وحبر العيون ولن اطلب الطلاق وسوالف عمران ولو أني اعرف خاتمتي وقبل الآوان وحبة رمل وشبيه الريح وساعة الصفر "وسماء صغيرة و​هارون الرشيد​ ودار الزين .

كما شاركحبيب غلومفي العديد من الأفلام، منها "​حلم الإمارات​" وهو فيلم تسجيلي، ومن أفلامه أيضاً "عقاب ومراسي وعيدية ميثا وحب ملكي والمختارون وقطرة دم و11 يوم وسفر اضطراري".

​​​​​​​خبير تجميل إماراتي

أثار حبيب غلوم التساؤلات والدهشة، بعد أن نشر فيديو وهو يخضع لجلسة ماكياج، مع خبير تجميل إيراني غيّر من شكله، وكان هناك العديد من التخمينات قبل أن يعلن بأنه يستعد وقتها لمسلسله هارون الرشيد التاريخي، والذي ضم العديد من النجوم العرب.

Advertisements

العديد من المناصب

تقلّد حبيب غلوم العديد من المناصب خلال حياته، ومنها مخرج أول في وزارة الإعلام والثقافة، وعضو مؤسس لمسرح رأس الخيمة الوطني، ومدير المراكز الثقافية في وزارة الإعلام والثقافة في الإمارات، كما كشف أكثر من مرة عن رغبته في تأسيس أكاديمية للفنون في الإمارات، تخرّج مواهب مبدعة في الفن.

​​​​​​​زواجه من​هيفاء حسين​

على الرغم من أن حبيب غلوم متزوج ولديه أبناء في عمر الشباب، لكنه أعلن في عام 2010 زواجه من المممثلة البحرينية هيفاء حسين، وهو الخبر الذي شكل دهشة للكثيرين، نظراً لفارق العمر بينهما، ولم ينفصل عن زوجته الأولى البحرينية الأصل، والتي رزق منها بولدين وإبنتين أيضاً.

وقد تعرضت زوجته هيفاء حسين للإجهاض في عام 2018، بسبب الإجهاد والتصوير، ولكن بعدها بعام رزق الثنائي بتوأم ولد وبنت، إختار لهما إسم سلطان وجواهر، وذلك في عام 2019، وعبّر عن فرحته قائلاً: "ألهم لك الحمد رزقنا أنا وأختكم هيفاء حسين بتوأم سميناهما سلطان وجواهر، تيمناً بسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لما لهما من فضل علينا وهذا أقل شيء نقدمه لهم".

وبعد زواجحبيب غلوممن هيفاء حسين عمل منتجاً أيضاً، وشارك في إنتاج العديد من الأعمال، التي قدّمت بطولتها زوجته.

​​​​​​​هاجم الفنانين القطريين وهددهم

هاجم حبيب غلوم بعض الفنانين القطريين، ومنهم غانم السليطي وسعيد بورشيد وفالح فايز وبخيت عبد العزيز جاسم، بسبب ما يقومون به من إهانة وسخرية تجاه بعض الدول الخليجية قيادة وشعباً، وهدد بأنه سيفضح هؤلاء الفنانين القطريين ونشر غسيلهم أمام الجمهور العربي، وبأن إساءتهم المتكررة لن تزيدهم إلا سقوطاً، وحذرهم من أن يمسوا دولة الإمارات، التي طالما إحتضنتهم بمشاركتهم في أعمال ومهرجانات فنية.