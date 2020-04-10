حلا شيحة: إرتعبت من شخصيتي في "دهب عيرة"..وأتمنى القيام بهذه الخطوة

ميرنا وليد - بيروت - عادت مؤخراً الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ إلى الساحة الفنية بقوة، وقدمت العديد من الأعمال المهمة التي لفتت نظر الجمهور إليها مجدداً، كما أنها تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "​دهب عيرة​" ويشاركها في بطولته كل من يسرا، عبير صبري، هنادي مهنا، خالد انور، تيام مصطفى قمر، وهو من تأليف ​أحمد عادل​ وإخراج ​سامح عبد العزيز​، وترى حلا أن تواجدها في العمل يعد نقلة في مشوارها الفني، وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أنهم يعملون في ظروف صعبة في ظل إنتشار ​فيروس كورونا​.

موقع فن إلتقى بحلا التي حكت لنا عن كيفية إنضمامها للمسلسل، والسبب الذي جعلها ترتعب من الدور عند قراءتها له، كما أخبرتنا عن طريقتها في الوقاية من فيروس كورونا المنتشر، وكيف ترى "​تحدي الخير​" الذي شارك فيه نجوم الفن والرياضة.

ما هي الطرق التي تتبعينها للوقاية من فيروس كورونا؟

الموضوع كبير، وأحاول بكل الطرق أن أكون هادئة، وأنا لا أخاف من الفيروس، ومتأكدة بأن هذه الفترة ستمر بإذن الله، وحينما أستيقظ صباحاً أغتسل جيداً بالماء وبعدها أستخدم المطهرات، وأعقم ولدي أحمد وعائشة، بالخل والماء، وحينما أخرج آخذ معي الكمامات والمطهرات.

كيف رأيتِ "تحدي الخير" بين نجوم الفن والرياضة؟

وصلتني دعوة من درة وعمرو منسي، ولكني لست ماهرة في الفيديوهات، وحاولت أن أصوّر فيديو أكثر من مرة، ولكنه لم يكن جيداً، وسأشارك ولكن ليس شرطاً أن يكون لجمعية بعينها، وهناك العديد من الناس الذين شاركوا من دون أن يعلنوا.

كيف عُرضت عليكِ المشاركة في مسلسل "دهب عيرة"؟

إتصل بي السيناريست أحمد عادل وأخبرني عن القصة، ولكنها أرعبتني كثيراً حتى قلت له أني لن أقوم بهذه الشخصية، إلا أنه أصرّ علي أن أقدمها وقال إنها ستكون جيدة وإن الكثير من الممثلين رشحوني للعمل، منهم يسرا وأيضاً المنتج ​جمال العدل​. لذلك أتمنى أن أكون قد قدمتها بشكل جيد، وتنال اإعجاب الجمهور، ولا أعرف حتى الآن، هل سيتم تغيير اسم المسلسل أم لا.

هل أنتِ معتادة على إبداء رأيك في السيناريو؟

أحب أن أعطي رأيي دائماً، وأتناقش مع المخرج والمؤلف وإذا كان هناك شيء يستدعي التغيير، فإننا نقوم بتغييره.

كيف رأيتِ العمل مع المخرج سامح عبد العزيز؟

إنه مخرج صاحب احساس كبير وعين جيدة يرى بها كل التفاصيل، والعمل معه جديد علي، وأشعر أن تلك الخطوة نقلة كبيرة لنا، وأتمنى له النجاح، لأننا بالفعل نقدم عملاً مختلفاً، ومتأكدة أنه سينال إعجاب الجمهور.

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بعد غيابك الطويل عن التمثيل.. ما الذي تغير في حلا شيحة؟

منذ طفولتي وأنا أحب الفن لنشأتي في عائلة فنية، وأحببت كثيراً عودتي إليه مرة أخرى، الفنان صاحب رسالة مهمة في المجتمع قبل أن يفكر في نجاحاته الشخصية، لذلك الفن لم يكن بالنسبة لي مهنة أو مصدر دخل بل هو عشق نبت في داخلي منذ طفولتي.

كون أعمالك قليلة، ألم تخافي بعد هذا الغياب أن ينساكِ الجمهور؟

لقد فكرت في هذا الأمر، ولكني لم أتركه يسيطر علي، فأنا بالرغم من أعمالي القليلة إلا أنني كنت مؤثرة، وعند عودتي قررت أن أكون مؤثرة أكثر، وأنا أحب جمهوري وأحترمه كثيراً، ولدي الكثير لأقدمه له، ولم اشعر يوماً أني غبت عنه.

ما هو تقييمك للدراما المصرية مؤخراً؟

ارى أننا نسير بشكل جيد وحققنا تغييراً واضحاً في الفترة الأخيرة، ولدينا أعمال مميزة ليس في الدراما فقط بل في السينما أيضاً، ومتفائلة جداً بالأعمال التي تصنع حالياً على الساحة.

ألم تفكري في تقديم البرامج؟

أفكر في الأمر بالفعل وأتمنى تقديم برنامج فني يهتم بالشق الإنساني، أي أن أقدم فيه الفنانين بشكل مختلف عما اعتاد الناس أن يروهم به، ليتعلموا ويستفيدوا ويروا الفنانين من جانب آخر بعيد عن النجومية.

هل من الممكن أن نراك قريباً في عمل مع شقيقتك هنا شيحة؟

ولما لا، أتمنى هذا بالفعل، ولكن يجب أن يكون عملاً جيداً يقدمنا بشكل جديد ومختلف، وهنا من أفضل ممثلات جيلها، وأتمنى لها النجاح في كل خطواتها.