إيناس عز الدين عانت من السمنة وتعرّضت للإجهاض.. وإدعت إصابتها بالسرطان وبفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - منذ ظهورها في برنامج "آراب أيدول"، عرف الجمهور الفنانة المصرية​إيناس عز الدين​، بأزماتها أكثر من أعمالها الفنية.

وخلال مشوارها الفني القصير، تصدّرت عناوين الأخبار الفنية بأزماتها، التي كانت تعلن عنهاً دائما عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فقبل إعلانها إصابتها ب​فيروس كورونا​، والذي تبيّن بعد ظهور نتيجة التحليل أنه سلبي، كشفت عن تعرضها للإجهاض، وبعدها إعلانها وجود ورم بالقولون.

قصة إيناس عز الدين مع السمنة

روتإيناس عز الدينقصتها، بعد أيام قليلة من إجرائها عملية دقيقة لنحت الدهون، فكان وزنها مثالياً حتى بلوغها سن الـ21 عاماً، وبعد مشاركتها في برنامج "أرب آيدول" بدأ وزنها في الزيادة، إلا أنها لم تشغل بالها بهذا الأمر، فهي ترى أنها فنانة في المقام الأول، وليست عارضة أزياء، ووصلت إلى جمهورها من خلال صوتها وأحبها الجمهور على هذه الصورة.

محاولات عديدة لعمل "ريجيم" قاسٍ وصل لحد عدم تناول الطعام، وكان إصابتها بمرض القولون العصبي أدى لازدياد وزنها بشكل كبير، حيث وصلت إلى 100 كيلو، ما دعاها لوقفة مع نفسها بهذا الشأن، لا سيما أن هذه الزيادة أثرت على أعمالها الفنية، وأيضاً على صحتها، وعانت من قصر النفس والضغط على الحجاب الحاجز، وآلام المفاصل.

قررتإيناس عز الدينإجراء عملية نحت للدهون بالفيزر، وأكدت أن إصابتها بالقولون أثر عليها بشكل كبير، لا سيما أنها استمرت شهرين تعيش على المحاليل فقط، فلجأت لإجراء عملية شفط الدهون باستخدام "الليزر" بدون أي تدخلات جراحية، مشيرة إلى أنها تحملت الكثير من الآلام بعد إجراء العملية.

وأشارتإيناس عز الدينإلى أن عناوين الصحف، التي كانت تكتب عنها في هذه الفترة، أثرت في نفسيتها بشكل كبير، لتركيزها على ازدياد وزنها، من دون الحديث عن أغانيها وأعمالها الفنية.

وأكدت أن زيادة وزنها، حرمها من عمل أول فيديو كليب لها، فبعد أن صورت أغنيتها "أحلى من الحب" إلا أنها طلبت عدم عرضها فض اللحظات الأخيرة، مشيرة إلى أنها لم ترد أن تظهر فض أولى كليباتها بهذا الشكل.

وأشارتإيناس عز الدينإلى أنها في رحلة استكمال إنقاص وزنها، استردت الراحة والثقة بالنفس، ما دفها للتفكير بشكل مكثف في استكمال مسيرتها الفنية.

إيناس عز الدين تتعرض للإجهاض

في عام 2017، تعرّضتإيناس عز الدينلموقف إنساني صعب، بعدما أخبرها الأطباء بضرورة التخلص من جنينها للحفاظ على حياتها، وقد أعلنت عز الدين أنها اضطرت لإجراء عملية ​الإجهاض​ لأن استمرار الحمل، كان يعني وفاتها ووفاة الجنين أيضاً.

شاركت تجربتها الصعبة مع متابعيها، فقالت: "فقدت الجنين للأسف كان الاختيار صعب بين الحفاظ على حياتي وبين انه ييجي للدنيا ويمكن ما يلحقش يشوف النور واحنا الاتنين نروح ، انا في اشد محنة عشتها في حياتي انا متدمرة بمعنى الكلمة الضنا غالي اوي".

وأضافت: "قلبي يؤلمني يا الله وانت الوحيد القادر على إراحته، وبعدها تلقت دعماً متواصلاً من متابعيها وفي مقدمتهن الفنانة اللبنانية ميرنا وليد التي علقت قائلة :ربنا يعوضك قولي الحمد لله عسى ربنا يكون ابعد عنك شر ماكنتيش تتخيليه عشان يعوضك عنه بخير اكتر ما بتحلمي".

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حقيقة إصابتها ب​السرطان​

في عام 2019، نشرتإيناس عز الدينمنشوراً عبر صفحتها الخاصة، أكدت فيه لمتابعيه أنها مصابة بالسرطان في القولون، ولكن بعد عدة أيام، عادت وأعلنت أنها أجرت تحليلاً لعينة من الورم السرطاني الذي أُصيبت به، وأظهرت نتائجه أنه حميد وليس ورماً خبيثاً، وهو ما جعل البعض يشكك في كلامها

وكتبت: "أنا فرحانة أوي وكان لازم أفرحكم معايا نتيجة تحليل العينة بتاعتي طلعت والحمد لله الورم حميد مش خبيث وهستأصله، أنا عشت الفترة اللي فاتت أيام صعبة كتير فوق ما أي حد يتصور والحمد لله النهاردة أنا مطمئنة".

إدعاء إصابتها بفيروس كورونا

عمدتإيناس عز الدينإلى إثارة الجدل، بعد أن أعلنت إصابتها بـفيروس كورونا، وقد تعرضت لهجوم عنيف من قِبل المتابعين، إتهموها بأنها تتقصد بين الفترة والأخرى إثارة الشكوك حول صحتها، وقد ظهرت في فيديو لها من المنزل بعد مغادرتها المستشفى، وظهور نتائج التحاليل وثبوت عدم إصابتها بالفيروس، دافعت به عن نفسها ضد الهجوم الذي تعرّضت له، مؤكدة أنها تعاملت مع الأمر بحسن نية وعفوية.

وقد قرّرت نقابة المهن الموسيقية المصرية، برئاسة الفنان المصري ​هاني شاكر​، رسمياً إيقافإيناس عز الدين، وذلك بسبب "كذبها"، بشأن إعلانها إصابتها بفيروس كورونا، وسيتم الإيقاف لفترة طويلة، إلى أن تعود الحياة إلى طبيعتها.

إيناس عز الدين تعلن طلاقها

أعلنتإيناس عز الدينإنفصالها بكل "ود وهدوء"، عن زوجها ​أحمد قمر​، وقالت إن فشلهما في الحياة كزوجين، لا يعني الانفصال النهائي، وانهما اتفقا على أن يظلا أصدقاء إلى الأبد، وطليقها عقّب عليها مؤيداً كلامها.

وأضافت: "بعلن انفصالي عن زوجي أحمد قمر بكل حب وود واحترام وتقدير ممكن نكون اختلفنا كأزواج إننا نكمل مع بعض أو النصيب وقف لحد كده بس هيفضل صديق عمري كله، بتمنالك كل خير وكل سعادة ونجاح يا أحمد يا أنضف إنسان عرفته في حياتي، كله قسمة ونصيب".