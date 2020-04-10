ماجدة زكي البداية مع عادل إمام ونور الشريف سبب بطولاتها.. وخلاف مع هالة صدقي

ميرنا وليد - بيروت - المرأة القوية والبخيلة والكوميدية والعانس.. أدوار عديدة برزت من خلالها موهبة الممثلة المصرية ​ماجدة زكي​.

شقيقها ممثل شهير وبدأت في السبعينيات

في 12 كانون الأول/ديسمبر عام 1962 ولدت ماجدة حسن زكي، وهي شقيقة الممثل ونقيب المهن التمثيلية ​أشرف زكي​، وقد حصلت على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها مع الفن في السبعينيات، ولكن بأدوار صغيرة للغاية قبل أن تحقق أي نجاح.

من دور صغير مع ​عادل إمام​ لمشاركات عديدة

بدور صغير في مسلسل "أحلام الفتى الطائر" أمام عادل إمام في عام 1978، عرف الجمهورماجدة زكي، وبعدها بعام قدمت مسلسل "كيمو" وفي عام 1980 شاركت في مسلسل "مبروك جالك ولد"، لتشارك بعدها بأدوار غير البطولة في العديد من الاعمال، مثل فيلم "أمهات في المنفى وحب في الزنزانة والإرهاب والكباب والإرهابي مع عادل إمام ودعوة للزواج وآباء وأبناء والنساء وعودة مواطن ومدام شلاطة وحد السيف وشباب في الجحيم وصائد الأحلام والملائكة لا تسكن الارض وغزو الأرانب و131 أشغال وامرأة تحت المراقبة والكلام في الممنوع واتفرج يا سلام" .

وفي الدراما التلفزيونية قدّمت ماجدة زكي "أخو البنات والأبناء ورحلة أبو العلا البشري وأيام حلوة مرة وكوم الدكة والمنعطف ورحمة ووأنا وانت وبابا في المشمش والدنيا وردة بيضاء وعائلة الاستاذ شلش والعرضحالجي وليالي الحلمية ومشوار وأسوار الظلم ومن الذي لا يحب فاطمة وابناء تحت الشمس".

وفي المسرح شاركت في "الابندا وعفرتو وحزمني يا مع ​محمد هنيدي​ وعروسة تجنن".

بطولات مختلفة

بدأتماجدة زكيتحصل على البطولات، خصوصاً بعد أن شاركت مع ​نور الشريف​ بطولة مسلسلات مثل "​عائلة الحاج متولي​ والعطار والسبع بنات"، وشاركت مع ​يحيى الفخراني​ في مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، وحصلت على البطولة في أعمال مثل "حارة العوانس وأحلامك أوامر وكريمة كريمة و​كيد الحموات​ وحقي برقبتي"، وغابت منذ عام 2017، بعد أن شاركت مع ​مصطفى شعبان​ في مسلسل "اللهم اني صائم"، لتعلن عن عودتها عام 2020 بمسلسل "​قوت القلوب​"، الذي تقوم ببطولته، بالإضافة لدور في مسلسل "هجمة مرتدة" مع ​أحمد عز​.

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خلاف مع ​هالة صدقي​

أثناء مشاركةماجدة زكيبطولة مسلسل "كيد الحموات" معهالة صدقي، نشب بينهما خلاف شديد، بدأ حين فوجئ صناع المسلسل بأن البرومو يحتوي على لقطات لماجدة زكي وحدها، بالرغم من مشاركة هالة صدقي و​سوسن بدر​ وإنتصار، وبأن ماجدة حين علمت بأن هناك برومو آخر يضم لقطات لباقي بطلات العمل، إعترضت وهددت بعدم إستكمال التصوير ورفضت التصوير لعدة أيام، بحسب ما صرحت به هالة صدقي وقتها.

رفضت هالة صدقي إتهام منتج المسلسل بأن يكون له دور في ما حدث، خصوصاً أن الظروف الإنتاجية في الوقت الحالي صعبة للغاية، ومن يدخل مجال الإنتاج فإنه يغامر.

وفي حوار لهالة صدقي، قالت إنها علمت بأن ماجدة زكي معروفة في إفتعال الخلافات بين الأصدقاء، وهذا ما حدث في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، وبأنها فوجئت بتصرفاتها أثناء التصوير حين قامت أسرة المسلسل بالإحتفال بعيد ميلادها، ورفضت ماجدة زكي المشاركة وتقديم التهنئة لها، وقالت إنها من المستحيل التعامل معها مرة أخرى.

ولكن ماجدة زكي بعدها علقت على الأمر، وقالت" "الله يسامحك يا هالة"، وبأنها لا تتدخل في البرومو فهو أمر يعود للمخرج والمنتج وليس للممثل يد فيه، وبأنها لم تدخل في أي عراك مع أي من الزملاء طوال مشوارها.

تزوّجت من ​كمال أبو رية​ ولها 3 أبناء وإنفصال بعد عشرين عاماً

أثناء دراستها بالمعهد تعرّفتماجدة زكيعلى الممثل كمال أبو رية، والذي شعر بأنها الزوجة المناسبة له لكونها محتشمة ولا تدخن، وحينما رآها والده وافق على الفور على زواجهما، وعاشا سوياً لعشرين عاماً، قبل أن يعلنا الإنفصال في عام 2014.

وكشف كمال أبو رية بأن الإنفصال أثّر به نفسياً، إذ إعتاد على التواجد مع أولاده، ولكن ماجدة زكي لم تعلق على الأمر.

وقد أثمرت الزيجة عن 3 أبناء، وهم أحمد، الذي يعمل بإدارة الأعمال ويحب الفن أيضاً، وكمال يعمل في الهندسة، وحبيبة تخرجت من كلية الفنون الجميلة.

تغار على شقيقها من روجينا

في أحد البرامج قالت الممثلة روجينا، زوجة أشرف زكي، إن ماجدة زكي تغار على شقيقها بشكل رهيب، وهي صديقته وحبيبته وشقيقته، وبأنها في أول الزواج كانت تستيقظ لتجد أشرف زكي يتحدث مع إمرأة اخرى، ويقول لها "ايوا يا حبيبتي"، فإكتشفت أنها ماجدة زكي، وبعد فترة أصبحت صديقتها، ولكنه في حال الخلافات فماجدة زكي تقف إلى جانب شقيقها، من مبدأ "إنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً".