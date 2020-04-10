ليان بزلميط حقّقت نجومية كبيرة عبر "ستار أكاديمي".. وإعتزلت بسبب زواجها ثم عادت

ميرنا وليد - بيروت - ​ليان بزلميط​، فنانة ​فلسطين​ية ولدت في 4 كانون الأول/ديسمبر عام 1991 في مدينة رام الله، عرفها الجمهور بعد أن شاركت في برنامج المواهب الشهير "​ستار أكاديمي​"، بموسمه الثامن عام 2011.

بداياتها

مرتليان بزلميطفي طفولتها بظروف صعبة، خصوصاً بعد طلاق والديها، إلا أنها إختارت الموسيقى مهرباً وعالماً خاصاً بها. بدأت مسيرتها الفنية في عمر صغير عبر مشاركتها في برنامج المواهب ستار أكاديمي في نسخته الثامنة، وكانت تبلغ من العمر وقتها 20 سنة فقط وبقيت للمراحل الأخيرة، ولكنها خرجت وإحتلت المركز السادس. إكتسبت خلال وجودها في البرنامج قاعدة جماهرية كبيرة، وقد خلصها الجمهور عدة مرات عندما تمت تسميتها ضمن الطلاب في خطر المغادرة.

بعد تخرجها من "ستار أكاديمي"، عادت ليان بزلميط لتقيم في ​الأردن​، وأطلقت في العام 2012 أغنية "الله يصبرني عليك"، كما أطلقت أغنية لفلسطين حملت عنوان "بحبك يا فلسطين". وشاركت بأغنية رمانة مع مجموعة من النجوم الأردنيين، تحت إشراف الموزع الموسيقي خالد مصطفى.

حصلت ليان بزلميط على جائزة أفضل مغنية صاعدة في العالم العربي لعام 2012، وأفضل مغنية صاعدة في الأردن لعام 2013.

على صعيد الدراسة تخصصت في إحدى الجامعات الأردنية بعلم النفس، وسعت لنيل أعلى الشهادات إلى جانب تحقيق طموحها الفني في الغناء.

زواجها واعتزالها

في عام 2015 تزوجتليان بزلميط، ومن ثم أعلنت اعتزالها الغناء، لتغيب حوالى الـ 4 سنوات عن محبيها، قبل أن تحصل على طلاقها من زوجها الذي أنجبت منه إبنها "مازن".

خلال زواجها أكدت عدة مرات أنه لا يمكن أن تتراجع عن إعتزالها الفن، وأشارت إلى أن كل من ينشر خبراً مغايراً عن هذا هو منتحل لشخصيتها، فهي لا تمتلك غير حساب واحد على مواقع التواصل الإجتماعي.

طلاقها وعودتها

في عام 2019 أعلنتليان بزلميطعودتها إلى الغناء، وقالت إن قرار العودة لم يكن أمراً سهلاً عليها، لكن حبها وشغفها للفن ومطالبة جمهورها بعودتها إلى الساحة الفنية، دفعتها لإتخاذ هذه الخطوة.

عادت بأغنية رومانسية اسمها "من بين الكل"، التي تتحدث عن قصة مؤثرة لامست قلوب جميع النساء. وفي نيسان/أبريل عام 2020 طرحت أغنية "غضب أنثى" على قناتها الخاصة على "يوتيوب"، من كلمات عماد الأسعد وألحان نبيل الأديب، وتوزيع حمزة الغازي.

عودة ليان بزلميط إلى الغناء أسعد جمهورها، الذي يتخطى عدده الالاف رغم غيابها الطويل، حتى أنه أطلق عليها إسم دلع وهو "لولو"، ينادونها به على مواقع التواصل الإجتماعي، وفي التعليقات التي تصلها منهم.

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الأمومة

ليان بزلميطليست من الفنانات اللواتي يخفين إبنهن، بل هي تستمتع في نشر صورها مع إبنها مازن، الذي يشبهها إلى حدٍ كبير، وتعتبر الأمومة من أجمل الأمور التي حصلت معها في حياتها، ومن أولوياتها.

تعرضها لوعكة صحية ونقلها الى المستشفى

في تموز/يوليو عام 2019 تعرضتليان بزلميطلوعكة صحية شديدة، وتم نقلها على إثرها إلى إحدى المستشفيات، وسرعان ما نشرت صورة لها على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من سرير المستشفى، وعلقت عليها قائلة: "تواجدت الفنانة ليان بزلميط صباح اليوم في المستشفى، وكما علمنا أنها في وضع صحي سيئ جدا، تمنوا لها الشفاء العاجل".

حالة ليان تحسنت وخرجت من المستشفى، بعد أيام قليلة من الوعكة الصحية التي تعرضت لها، وهي في صحة جيدة.

دعمها للقضية الفلسطينية

على الرغم من أنها تعيش في الأردن، لكنليان بزلميطحملت حبها لفلسطين معها أينما ذهبت، فمنذ بداية مسيرتها مثّلت بلدها في برنامج "ستار أكاديمي"، وشاركت في كل التظاهرات الداعمة لغزة، كما أنها أطلقت أغنية "بحبك يا فلسطين" مؤكدة حبها لبلدها في كل مناسبة.