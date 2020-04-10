ميرنا وليد - بيروت - بالتعاون مع عدد من النجوم، فنانين وإعلاميين، أطلق قسم الـWeb TV في موقع "النشرة"، مبادرة جديدة بعنوان " ​فترة وبتقطع​ "، وذلك من وحي الفترة الصعبة التي نعيشها حالياً، بمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​، وضرورة إلتزام المواطنين بالحجر المنزلي للحدّ من إنتشار هذا الوباء، وللتأكيد على أهمية التفاؤل والتكاتف، من أجل تخطي هذه المرحلة.

النجمة اللبنانية ​سارة الهاني​ شاركت بهذه المبادرة، مؤكدة على أهمية التفاؤل خلال هذه الظروف الصعبة التي يعيشها كل العالم، مشددةً أيضاً على ضرورة الإلتزام بالإرشادات والبقاء في المنزل آمنين.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- فترة وبتقطع.. مع سارة الهاني :إلتزموا بالإرشادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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