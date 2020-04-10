النجاح الكاسح لمسلسل "سر" وغيره كسر حصر نسب المشاهدات العالية بشهر رمضان

ميرنا وليد - بيروت - لازال معظم الناس يلازمون منازلهم بسبب حظر التجول المفروض في عدد كبير من دول العالم، وذلك للحد من إنتشار ​فيروس كورونا​، ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد إستمرارا لهذا الحظر حتى التأكد من الإنتهاء من هذا الوباء بالكامل.

وعلى الرغم من أن شهر رمضان أصبح محطة دائمة لعرض الأعمال الدرامية، لاحظنا أن الكثير من الناس تابعوا الدراما خلال إلتزامهم بالحجر المنزلي، والدليل النجاح الكاسح لمسلسل "سر"، الذي عرضته mbc 4 و شاهد.نت، ونال نسب مشاهدة عالية.

ما يعني أن الناس يتابعون الدراما بشكل كبير إن كان لديهم متسع من الوقت، لذلك نتمنى ألا ينحصر عرض الأعمال الدرامية بشهر رمضان، أو بفصل الخريف، لأن هناك مشاهدين كثيرين يحبون مشاهدة هذه الأعمال في الشتاء وفي الصيف أيضا وموسم الكورونا ولديهم الوقت الكافي لمتابعتها.

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