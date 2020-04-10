كيلي جينر تحتفل بلقب أصغر ملياردير للعام الثاني

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الحسناء كيلى جينر، بكونها أحد أفراد عائلة كاردشيان الشهيرة، وبحفاظها على لقبها كأصغر ملياردير عصامى حول العالم للعام الثاني علي التوالي.

ويأتي ذلك على الرغم من انشغال العالم أجمع بفيروس كورونا الذى تفشى فى معظم البلاد حالياً وتسبب فى إيقاف الحياة فى أغلب المجالات.

النجمة العالمية البالغة من العمر 22 عاما، تحتفل بذلك بفضل ثروتها الباهظة والمكاسب التي تأتيها بفضل علامتها التجارية ومستحضرات التجميل التي تبيعها من خط إنتاجها.

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المليارديرة العصامية كيلي جينر، من مواليد عام 1997 حيث لم تبلغ من العمر 23 عاما، احتلت العام الماضى نصيب الأسد من الثروة بعدما صنفتها فوربس كأصغر أغني ملياردير عصامي حول العالم لتكسر بذلك رقم مارك مؤسس فيس بوك، الذي صنفه كثيرون برقم صعب تخطيه إلا أن كايلي تمكنت من ذلك.

ولم تكتفي النجمة العالمية بما حققته العام الماضي، ولكن حافظت علي ما وصلت إليه، من خلال تربعها علي العرش من جديد بناء علي تقرير نشرته مجلة فوربس مؤخراً، كأصغر ملياردرة عصامية في العالم لعام 2020، بعدما تمكَّنت من ربح المزيد من الأموال ببيع 51% من حصة شركتها Kylie Cosmetics إلى شركة Coty Inc مقابل 600 مليون دولار.

وتبلغ قيمة امبراطورية كيلي جينر ، لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة حالياً أكثر من 1.2 مليار دولار، وبذلك لم تتفوق الأخت الصغيرة علي كيم وكورتني وأخواتها فحسب وإنما علي كافة المشاهير في سنها، كما باتت رقماً صعباً في عالم الأغنياء ذو الثروات الباهظة.