غدير السبتي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها المصابة بكورونا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة الكويتية غدير السبتي على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها “أسما”، على الرغم من تواجد الأخيرة في الحجر الصحي، نظرا لإصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.

الفنانة الكويتية أرسلت لابنتها تورتة خاصة، واحتفلت معها بعيد ميلادها في بث مباشر، وقامت بالغناء لها أغنية عيد الميلاد،وعلى الرغم من أجوا المرح التي سادت الاحتفال، إلا أن ابنة غدير عبرت عن حزنها الشديد لأنها ليست بجوار والدتها في هذه اللحظة.

وكانت الفنانة الكويتية غدير السبتي قد أعلنت مؤخرا عن إصابة ابنتها “أسماء” بفيروس “كورونا” المنتشر حاليا.

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الفنانة الكويتية نشرت صورة لابنتها، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، ودعت لها بالشفاء العاجل، بقولها: “فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها”.

وكشفت الفنانة بثينة الرئيسي تفاصيل إصابة ابنة صديقتها غدير سبت، بقولها: “كانت إحدى ضحايا هذا الفيروس بنت أختي وصديقتي غدير السبتي “أسماء” دعواتكم لها إنها تقوم بالسلامة”.

وأضافت: “ولكن أسماء ما كانت عندها الأعراض اللي نسمع عنها علشان هذا في البداية ما شكت إنها عندها هذا الفيروس، وتم اكتشافه متأخر شوية لأن ما عندها أعراض، وإن شاء الله تتعدى مرحلة المرض وتقوم بالسلامة وتعود لأهلها”.