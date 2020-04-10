حلا شيحة بالحجاب برفقة طفلها في أحدث ظهور.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة، العديد من تساؤلات جمهورها وذلك بسبب ظهورها بالحجاب مؤخرًا برفق طفلها أحمد، وذلك عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

حلا شيحة، كتبت على الصورة قائلة: “أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض مفيش أجمل من الدعاء بيقين”.

وكانت حلا شيحة، قد تخلت العام الماضي عن النقاب بعد ارتدائه لأكثر من 12 عامًا وتبعته بالتخلي عن الحجاب، وعادت بعده للعمل بالفن وتقديم أعمال جديدة.

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حلا شيحة، كانت قد انتهت من تصوير مشهد تعرضها إلى حادث سيارة خلال مسلسل “دهب عيرة” داخل ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تجسد حلا دور طبيبة في المسلسل، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب، وتشارك حلا في بطولته أمام يسرا، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر، وغيرهم.

من ناحية أخرى، تنتظر حلا شيحة عرض فيلمها الجديد «مش أنا» الذي تشارك في بطولته أمام تامر حسني، ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، وغيرهم، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويدور الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي يتخلله بعض المواقف بين نجوم العمل.

وتستعد النجمة المصرية حلا شيحة، للمشاركة في مسلسل “بخط الإيد” للنجم أحمد رزق، كضيفة شرف في الحلقة الأولى من العمل الذي ينتمي لنوعية الـ45 حلقة.

وكانت حلا شيحة، قد عادت إلى التمثيل هذا العام بعد اعتزال دام 12 عاماً حيث قدمت مسلسل “زلزال” مع النجم محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي وشارك في بطولته ماجد المصري، منى عبد الغنى، هنادي مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازي، محمد سليمان، تامر ضيائي، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم وإنتاج شركة سينرجي.