نجلاء بدر تحذر من ياسر جلال المزيف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حذرت الفنانة المصرية نجلاء بدر، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، وذلك بسبب انتشار صفحات كثيرة مزيفة تحمل اسم الفنان المصري ياسر جلال، على مواقع التواصل الاجتماعي.

نجلاء بدر، قالت في تدوينتها: “ردا على الناس اللي بتسألني كتير ياسر جلال ماعندوش أي أكونت لا فيس بوك، ولا إنستجرام، ولا تيك توك ولا أي أكونت على السوشيال ميديا”.

وأضافت: “أرجوكم خدوا بالكم... بناء على طلب صديق العمر الجميل ياسر جلال أنا أحذركم”.

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يذكر أن نجلاء بدر تشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “البرنس” مع الفنان محمد رمضان، مع النجم محمد رمضان، وأحمد زاهر، ونور اللبنانية، وروجينا، ودنيا عبد العزيز، صفاء الطوخي، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة “سينرجي”، وتأليف وإخراج محمد سامي.

كما تشارك في مسلسل ”الفتوة” بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج سينرجي.

وتدور أحداث المسلسل في زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.