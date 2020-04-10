سارة الطباخ تبهر متابعيها على "انستجرام" بفستان قصير

نشرت المنتجة سارة الطباخ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت سارة بفستان أبيض قصير ونسقت معه بجاكيت فرو خطفت به أنظار متابعيها، واعتمدت على المكياج الناعم والشعر المنسدل على كتفيها لإبراز إطلالتها، وعلقت قائلة: "اطمئن فإن ودائع الله لاتضيع".

يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان عمرو سعد على أن تتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى سارة لضم نجوم سوبر ستار لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.

ومن المنتظر أن تعلن، خلال الفترة المقبلة، عن أكثر من اسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفني.

كما تعاقدت مع مي عمر لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها مستقبلا.

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