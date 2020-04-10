زكي فطين عبد الوهاب يهاجم عادل إمام

فتح الفنان زكي فطين عبد الوهاب النار على الزعيم عادل إمام وذلك بعد مرور فترة على هجومه الشرس على النجم عمرو دياب، ولكن طلب هذه المرة من متابعيه عدم التطاول عليه بسبب ابدائه لرأيه.

وكتب زكي فطين عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" سؤال من غير شتيمة لو سمحتوا، هو عادل إمام الملقب بالزعيم.. عمل ايه في السنوات الأخيرة، غير نفس الشخصية، نفس الدور، نفس الإيفيه".

وفي منشور آخر قال: "أعتقد إنه معتمد على الكاريزما، مش أكتر، الناس عايزة تشوف عادل إمام، ايا كان اللي بيقدمه".

يشار الى أن زكي فطين عبد الوهاب تعافى من مرض سرطان الرئة الذي عانى منه على مدار الاشهر الماضية.

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