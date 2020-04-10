دومينيك تتعرض للانتقاد والسخرية بعد هذه الإطلالة

نشرت الفنانة دومينيك حوراني مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة.

ظهرت دومينيك بإطلالة جريئة ومثيرة، بلوك جديد فى وجهها وتطلب من الجمهور يعطيها علامة على هذا اللوك كام من عشرة، وهو ما علق عليه الجمهور بسخرية: "صفر".

أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذى أخفى ملامحها الطبيعية وظهرت على وجهها الكثير من النمش.

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