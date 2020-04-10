عمرو سعد يستعيد ذكريات ما قبل الحجر المنزلي بصورة من المطار

القاهرة - لايف ستايل شارك عمرو سعد جمهوره بصورة قديمة له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر عمرو سعد فى الصورة داخل مطار القاهرة، معلقا: "لما المطار يتحول لذكرى.. فين ايام ماكان في سفر". يذكر أن أحدث أعمال عمرو سعد فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد لكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية. "حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، وبطولة عمرو سعد، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومايك تايسون، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز. Advertisements قد يهمك أيضا: عمرو سعد في أحدث ظهور بنظارة شمس أنيقة عمرو سعد وفيفي عبده بكمامة خوفا من كورونا

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