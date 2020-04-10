شكرا لقرائتكم خبر عن معتصم النهار أحدث المنضمين لـ"سكر زيادة" مع نادية الجندى ونبيلة عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان السورى معتصم النهار والفنان المصرى ناصر سيف إلى قائمة ضيوف شرف مسلسل "سكر زيادة"، للنجمتين الكبيريتن نادية الجندى ونبيلة عبيد، والجارى تصويره حاليا فى دولة لبنان، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك فى العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا ومن إخراج وائل إحسان.

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المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكى التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

وتعود نادية الجندى إلى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أما نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم، وسميرغانم، وعلى ربيع.

يذكر أن ناصر سيف ومعتصم النهار يشاركن أيضا فى مسلسل أسود فاتح، من بطولة هيفاء وهبي، وروجينا وأحمد فهمى وشريف سلامة وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسي صلاح ونبيل نور الدين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.