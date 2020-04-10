شكرا لقرائتكم خبر عن "شوية زعل" التعاون الثانى بين مدحت صالح والملحن محمود أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب مدحت صالح مع الملحن محمود أنور بأغنية فى ألبومه الجديد بعنوان "شوية زعل"، وهى من كلمات أيمن عز، وتوزيع محمد شفيق، ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها محمود أنور مع مدحت صالح، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "حد غيرى"، وهى من كلمات معتز الإمام، وتوزيع محمد شفيق.

فى سياق آخر انتهى مدحت صالح من تسجيل تتر مسلسل الكارتون الجديد "نور والرحلات الخارقة" الذى يقوم ببطولته علاء مرسى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والأغنية من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، حسبما كشف الشاعر الغنائى محيى لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى طرح صالح مؤخرا كليبا جديدا بعنوان "خليك جامد" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز، الذى صرح بأن الكليب واقعى وبه جزء درامى لتحفيز الشباب على عدم اليأس، وأهدى النجم مدحت صالح أغنية "عايش وحدك" إحدى أغنيات ألبومه الأخير "بنت القلب"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان بهاء عبد الواحد للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى.