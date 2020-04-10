- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة سوسن بدر، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها برفقة الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وعلقت "سوسن"، على الصورة قائلة: "الصور دي مكنش المفروض تنزل دلوقتي، بس أنا كان نفسي أنزل حاجة جميلة وإيجابية اليومين دول، وملقتش أجمل من صوري مع حبيبتي شيرين رضا".
وتشارك سوسن بدر في رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وعُرض لها مؤخرًا مسلسلي"بخط الإيد" و"في كل أسبوع يوم جمعة".
كانت هذه تفاصيل خبر "مكنش المفروض تنزل".. تعليق سوسن بدر على صورتها مع شيرين رضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.