"مكنش المفروض تنزل".. تعليق سوسن بدر على صورتها مع شيرين رضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة سوسن بدر، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها برفقة الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت "سوسن"، على الصورة قائلة: "الصور دي مكنش المفروض تنزل دلوقتي، بس أنا كان نفسي أنزل حاجة جميلة وإيجابية اليومين دول، وملقتش أجمل من صوري مع حبيبتي شيرين رضا".

وتشارك سوسن بدر في رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وعُرض لها مؤخرًا مسلسلي"بخط الإيد" و"في كل أسبوع يوم جمعة".