"ابن بلد".. هذا ما قاله هنيدي عن فيديو الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد هنيدي فيديو للرئيس السيسي، الذي يوبخ فيه أحد المسؤولين في موقع إنشائي بأحد المشروعات، لعدم التزام العمال بارتداء الأقنعة الطبية، حماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكتب هنيدي: "بالنسبالي أنا حسيت بسعادة كبيرة وفخر لما شوفت الفيديو ده.. لما الرئيس يكون ابن بلد.. مانخافش على ولاد البلد"

وظهر الرئيس السيسي في مقطع الفيديو، وهو يخرج من سيارته، موجهاً حديثاً غاضباً لأحد الضباط يحمل رتبة نقيب، قائلا "هو أنا بقول كلام مبيتنفذش ليه؟، "يقصد ارتداء الكمامات"، هي الناس دي يوميتها كام، علشان لو قعدت في البيت هتصرف منين؟"، وسأل الضابط، على المهندس المدني المسؤول عن الإشراف على العمالة، قبل أن يتابع حديثه: "أنا لو جيت بكرة وملقيتش الناس لابسه الكمامات هتبقى فيه مشكلة كبيرة"، كما طالب أفراد حراسة موكبه بتوزيع كمامات على العمال.