محمد الباز يعلن الرحيل عن برنامج "90 دقيقة"

تقدم الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات المحور بالشكر والتقدير للدكتور محمد الباز على الفترة التي قضاها مقدما لبرنامج 90 دقيقة، خلفاً لعدد منكبار الإعلاميين الذين قاموا بتقديم البرنامج على مدار 15 عامًا.
وأكد الدكتور حسن راتب ان برنامج "٩٠ دقيقة" سيواصل رسالتهالأساسية ليكون منبراً للتنوير والتثقيف، في إطار من الحيادية والموضوعية وفقاً للثوابت والمبادئ التي تأسست عليها قناة المحور قبل 20 عامًا.
وفي هذا السياق يتمني الدكتور حسن راتب للدكتور محمد الباز التوفيق في المرحلة المقبلة.
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