تراند اليوم : إنفصال داليا مصطفي عن شريف سلامة حقيقة أم شائعة – تفاصيل

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك مع زوجها الفنان شريف سلامة وعلقت قائلة: ربنا يجيبك بالسلامة.

كان الفنان شريف سلامة، تصدر مؤشر البحث جوجل، بعد تردد أخبار تفيد انفصاله عن داليا مصطفى، وهى أخبار ليس لها أساس من الصحة.

وكشف شريف سلامة مؤخرا عن شخصيته في مسلسل “أسود فاتح” المقرر عرضه في رمضان 2020، خلال لقائه في برنامج “the insider”.

وقال شريف سلامة خلال اللقاء: هي شخصية سيف غريبة شوية وهيفاء وهبي في المسلسل اختي وهي في الحقيقة ممثلة حساسة ومركزة جدا، وأنا بتعامل مع كل الشخصيات في المسلسل.