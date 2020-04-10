تراند اليوم : ظهور خاص لزوجة الزعيم .. صورة

نشرت هالة الشلقاني (زوجة الزعيم عادل إمام)، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدت فيها متألقة كما كانت عليه قبل عدة سنوات.

ولفتت صورة هالة الشلقاني (زوجة الزعيم عادل إمام)، أنظار أصدقائها، اللذين أشادوا بجمالها الذي لم يتأثر عما كانت عليه مسبقًا، وذلك منذ أحدث ظهور إعلامي لها مع الإعلامي مفيد فوزي قبل عدة سنوات.

كانت مجموعة قنوات mbc، طرحت الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل “فلانتينو” المقرر طرحه في رمضان 2020، وظهر في البرومو مجموعة من الأبطال المشاركين فى العمل وهم يبحثون عن فلانتيو ويقولوا :”فلانيتو فين؟”.