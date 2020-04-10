كارمن بصيبص تخضع لفحص كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، لفحص فيروس كورونا، هي وفريق عمل مسلسل “عروس بيروت2”، وذلك بعد عودتهم لمطار بيروت قادمين من تركيا.

كارمن وصلت إلى لبنان، على متن طائرة الإجلاء التي أرسلتها لبنان لتركيا بعد تعليقهم في المطار لمدة 3 أسابيع بسبب تعليق الرحلات الجوية بين البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

ورافق الفنانة كارمن 18 شخصًا من فريق عمل المسلسل، وبسبب وجود أكثر من رحلة بمطار بيروت تأخرت نتائج تحليل الفحص الأمر الذي أثار رعبهم، ولكن ظهرت نتائج التحاليل والتي جاءت كلها سلبية.

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مسلسل “عروس بيروت” تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وشارك في بطولته، بجانب ظافر العابدين، عدد من نجوم الفن منهم، شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.

وحقق الجزء الأول من المسلسل نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه وتم تصوير الجزء الثاني بعد انتهاء عرض الجزء الأول مباشرة.

وكانت كارمن بصيبص، قد كشفت في تصريحات تلفزيونية أنها عاشت قصة حب كبيرة مع زوجها الحقيقي ولكنها خالية من المشاكل الموجودة في مسلسل عروس بيروت.

كما كشفت عن سبب سعادتها الكبيرة تصادف إقامة حفل زفافها في المسلسل في نفس الفندق الذي احتفلت فيه بزواجها الأصلي.