حقيقة خطوبة ناصيف زيتون والفنانة هيا مرعشلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر خلال الأيام الأخيرة أنباء تفيد بخطوبة الفنان السوري ناصيف زيتون، والفنانة الشابة هيا مرعشلي، ابنة الفنانة الراحلة راندة مرعشلي.

برنامج MBCTrending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، كشف أن إدارة أعمال هيا ردت على هذه الشائعة مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة، وأن هيا لم تلتق ناصيف زيتون شخصيًا ولكنها تحب أعماله الفنية، كما أنها انزعجت من الشائعة ولا تعلم مروجها.

وكان أخر أعمال ناصيف زيتون، أغنية “فارقوني” بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ 31 والذي وافق يوم 25 سبتمبر، وهي من إخراج بسام الترك، وكلمات عدنا الأمير، وألحان أدهم، وشاركته في الفيديو كليب الفنانة روان بن حسين، كموديل للمرة الأولى، كما طرح أغنية “سلّمي” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وهي من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ.

أخر حفلات الفنان السوري ناصيف زيتون، ضمن فعاليات مهرجان السعادة في إمارة رأس الخيمة بالإمارات، والسهرة التي احتفل فيها نجم ستار أكاديمي بعيد العشاق مع جمهوره، تخللها فقرة رومانسية عفوية، قرر فيها شاب من بين الحضور، التقدم لطلب يد حبيبته للزواج بمباركة ناصيف، حيث طلب النجم السوري من الشاب أن يجلس على ركبتيه ويطلب يد حبيبته أمام الجميع، وبالفعل نفذ الشاب طلب ناصيف، وألبس حبيبته خاتم الخطبة، وسط تصفيق حاد وصيحات الحضور، لتنطلق الزغاريد في قاعة الحفل، وهو ما ألهب أجواء السهرة.