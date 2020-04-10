كيف يقضي محمد عساف وقته في الحجر المنزلي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يلتزم الفنان الفلسطيني محمد عساف، نجم برنامج “أراب أيدول”، بالحجر المنزلي في دبي، وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تواجد عائلته في غزة.

وقال خلال مداخلة skype ، مع برنامج MBCTrending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، إن مثله مثل كل الناس يحاول تمضية وقته بالبحث عن أشياء مميزة لتمضية فترة الحجر.

وأضاف، أنه خلال هذه الفترة يشعر بأنها مميزة رغم نقمة وجود فيروس كورونا، إلا أنه يشعر أن هناك أشياء جديدة كنا نلتهي عنها كما أن هذه الأزمة قربت الناس كثيرًا من بعض.

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وتابع: “أنا محب للتفاؤل وخلال هذه الفترة تواصلت مع عدد كبير من أصدقائي لم أتحدث منهم من فترة طويلة كما أنها تعلم الإنسان الصبر رغم أنها فترة صعبة ولكن بها أمور إيجابية”.

ويلتقي محمد عساف، من جمهوره اليوم في بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، يقدم فيه عددًا من أغانيه ويجيب فيه على تساؤلات جمهوره.

وكان الفنان الفلسطيني محمد عساف، قد تحدث عن أغاني المهرجانات ورأيه فيها قائلًا إن الفنان لابد أن يسمع جميع ألوان الفنون، وغنى للمرة الأولى أغنية “بنت الجيران”، لمطرب المهرجان عمر كمال وحسن شاكوش.

محمد عساف، قال خلال لقائه في برنامج “أنغامي أنغامي”، إن الأغنية لذيذة والناس كلها ترقص عليها، مؤكدًا أنه ضد قرار المنع الذي صدر من نقابة المهن الموسيقية بمصر.