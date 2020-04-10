عادل إمام الأعلى.. تعرف على أجور نجوم مسلسلات رمضان 2020

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تم الإعلان عن عدد كبير من المسلسلات التي ستعرض خلاله، والتي تقاضى نجومها أجورا خيالية نظير هذه الأعمال.

وكان الأعلى أجرا من بين نجوم مسلسلات رمضان هذا العام، هو الزعيم عادل إمام، والذي تقاضى مبلغ 40 مليون جنيهاً عن مسلسله “فلانتينو”، والذي شاركه بطولته كل من دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وحمدي الميرغني، وهومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وجاء محمد رمضان في المركز الثاني في قائمة الأعلى أجرا، حيث حصل على مبلغ 18 مليون جنيه عن مسلسله الجديد”البرنس”، ويشاركه البطولة كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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أما أمير كرارة فجاء في المرتبة الثالثة بمبلغ 11 مليون جنيه عن مسلسله “الاختيار”، والذي يدور عن قصة حياة العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح ‏عام 2017، ويشاركه البطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ‏ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

وجاء ياسر جلال في المرتبة الرابعة بأجل 9 مليون جنيه عن مسلسله “الفتوة”، ويشاركه بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وتدور أحداثه في عالم الأحياء الشعبية القديمة، حيث كانت تدير شئون هذه الأحيا فئة من الأشخاص الأقوياء، والذين كان يطلق عليهم لقب “الفتوة”.

واحتلت نيللي كريم المرتبة الخامسة حيث حصلت على أجر 7 ملايين جنيهاً عن مسلسلها “100 وش”، وهو أول تجربة كوميدية في الدراما لنيللي، بعد أن اشتهرت بأدوارها التراجيدية، ويشاركها البطولة الفنان آسر ياسين، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.‎

وجاءت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في المرتبة السادسة بأجر 5 ملايين جنيه عن مسلسلها و”نحب تاني ليه”، ويشاركها البطولة كريم فهمي، وشريف منير، وعلا رشدي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، ‏وإخراج ‏مصطفى فكري‎.‎